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早掌握大陸軍演消息？凌濤分析賴總統首場府外行程：做最好的準備
中共今早宣佈在台灣周邊海域軍演，賴清德總統今天下午首場府外行程就去視察海軍陸戰隊66旅，雖然是昨天就已安排好，但桃園市議員凌濤認為賴政府應該是有所掌握，才會首站安排到軍營視察。
桃園市議員、國民黨智庫國家政策研究基金會副執行長凌濤表示，中共任何破壞區域穩定和現狀的行為都必須嚴厲譴責，呼籲對岸不該透過軍事演習傷害兩岸和平發展。而國民黨也始終支持強化國防自主、提升自我防衛能力的立場，支持中華民國政府一切捍衛國家利益的作法；也期盼能用盡方法，以對話降低緊張情勢，維持和平穩定。
凌濤表示，兩岸情勢緊張，所有人都應團結、務實面對，「天下第一師」陸戰66旅位處桃園，面對民眾憂心兩岸升溫會首當其衝，賴清德總統應務實看待國防整軍，做最好的準備，一切以守衛中華民國主權、保障民眾生命安全、區域情勢穩定為最優先的考量，讓民眾安心。
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