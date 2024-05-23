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早掌握大陸軍演消息？凌濤分析賴總統首場府外行程：做最好的準備

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
賴清德總統視察海軍陸戰隊66旅軍備。記者陳俊智／攝影
賴清德總統視察海軍陸戰隊66旅軍備。記者陳俊智／攝影

中共今早宣佈在台灣周邊海域軍演賴清德總統今天下午首場府外行程就去視察海軍陸戰隊66旅，雖然是昨天就已安排好，但桃園市議員凌濤認為賴政府應該是有所掌握，才會首站安排到軍營視察。

桃園市議員、國民黨智庫國家政策研究基金會副執行長凌濤表示，中共任何破壞區域穩定和現狀的行為都必須嚴厲譴責，呼籲對岸不該透過軍事演習傷害兩岸和平發展。而國民黨也始終支持強化國防自主、提升自我防衛能力的立場，支持中華民國政府一切捍衛國家利益的作法；也期盼能用盡方法，以對話降低緊張情勢，維持和平穩定。

凌濤表示，兩岸情勢緊張，所有人都應團結、務實面對，「天下第一師」陸戰66旅位處桃園，面對民眾憂心兩岸升溫會首當其衝，賴清德總統應務實看待國防整軍，做最好的準備，一切以守衛中華民國主權、保障民眾生命安全、區域情勢穩定為最優先的考量，讓民眾安心。

賴清德總統視察海軍陸戰隊66旅軍備。記者陳俊智／攝影
賴清德總統視察海軍陸戰隊66旅軍備。記者陳俊智／攝影

中共 凌濤 桃園 演習 賴清德 軍演

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