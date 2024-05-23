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連江縣長王忠銘赴議會報告 中共對台軍演成焦點

中央社／ 連江23日電

連江縣長王忠銘今天赴連江縣議會進行施政報告。因中國正進行對台軍演，有議員質詢萬一發布空襲警報，馬祖民眾該如何避難，呼籲縣府應做好因應計畫。

連江縣議會第8屆第3次定期大會於昨天開議，今天議程排定連江縣長王忠銘進行施政報告，他以「世代接力，幸福永續」為題，報告1年多任期內各項施政成果，並接受議員針對施政報告質詢。

連江縣議員陳書建質詢時指出，中國今天展開軍演，但馬祖身為前線「何時會發布空襲警報很難講」，詢問若中國有進一步動作，連江縣是否有應變計畫，或與馬祖防衛指揮部橫向聯繫，應負起指揮責任並告訴民眾應該如何應對。

王忠銘回應，兩岸間最近氛圍緊張，但只要雙方基於誠信原則，伸出友誼之手，狀況應不會這麼嚴峻。若有萬一狀況，依照過去兵推，各村民眾均須往附近坑道，如介壽與復興村民，可以到附近的八八坑道避難。

陳書建進一步強調，希望縣府不要只是紙上作業，尤其今天看新聞，中國軍演船艦已逼近東引，甚至花蓮附近，若未擬定相關應變措施，警報可能無預警狀態就發布，民眾生命安全恐無法被保護。呼籲縣府必須未雨綢繆，做好具體規劃。

王忠銘強調，每年民安演習便是針對中國攻擊馬祖進行演練，並涵蓋災民收容措施。現在戰爭型態是國與國間戰爭，是不會攻擊百姓，尤其以前砲彈不精準，但現在攻擊前都會事先宣告，萬一有戰事發生，相信會有充足時間讓民眾避難，更相信軍方會開放避難空間供民眾躲藏。

至於戰爭發生時，馬祖是否有足夠民生物資供應，王忠銘強調，「馬祖民眾家戶都有冷凍櫃，食物吃1個月都沒問題」，應不至於有物資缺乏問題。

王忠銘 馬祖

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