劍有所指？點明解放軍圍台演習原因 陸國台辦：對520談話的堅決懲戒

共軍23日宣布對台澎金馬進行軍演，軍方強調是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒」，晚間大陸國台辦則進一步點名，演習是「對台灣地區領導人520講話謀獨挑釁的堅決懲戒」。國台辦警告，「如果『台獨』分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，我們將斷然出手」。

國台辦發言人陳斌華23日晚間以答記者問方式回應軍演是否「劍有所指」，他指出，共軍在台灣周邊開展「聯合利劍一2024A」演習，「是對台灣地區領導人『5．20』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持『台獨』、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉」。

陳斌華表示「台灣地區領導人上任就倡狂挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣『兩國論』，妄圖推動台灣問題『國際化』，繼續『倚外謀獨』、『以武謀獨』，企圖將台灣推向絕路。對此，我們絕不容忍、絕不姑息，絕不為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何餘地」。

他警告，如果『台獨』分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，我們將斷然出手，堅決粉碎『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

陳斌華提到，統一是歷史大勢、人間正道，「台獨」是違背民意的逆流，「必須維護正道、阻遏逆流」。他還說，所有反制措施針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。「希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行」。