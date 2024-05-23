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大陸公布持續對台軍演 解放軍：檢驗聯合打擊

中央社／ 北京23日電
中共解放軍宣布今明在台灣、金馬地區周邊展開「聯合利劍-2024A」演習，海巡署獲報派艦艇完成海上部署，午間在彭佳嶼附近接觸陸軍艦，廣播驅離畫面曝光。聯合報記者李隆揆／翻攝
中共解放軍宣布今明在台灣、金馬地區周邊展開「聯合利劍-2024A」演習，海巡署獲報派艦艇完成海上部署，午間在彭佳嶼附近接觸陸軍艦，廣播驅離畫面曝光。聯合報記者李隆揆／翻攝

中共解放軍東部戰區今天下午進一步表示，持續對台灣北部、南部海空域展開對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗聯合打擊等實力。

據中國國防部下午約4時半發布的訊息，中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，23日，中國人民解放軍東部戰區持續位台島北部、南部海空域展開對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。

今天上午，中共解放軍東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引周邊，展開聯合演訓。

李熹表示，23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習

中共 國防部 演習 解放軍 馬祖

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