大陸公布持續對台軍演 解放軍：檢驗聯合打擊
中共解放軍東部戰區今天下午進一步表示，持續對台灣北部、南部海空域展開對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗聯合打擊等實力。
據中國國防部下午約4時半發布的訊息，中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，23日，中國人民解放軍東部戰區持續位台島北部、南部海空域展開對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。
今天上午，中共解放軍東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引周邊，展開聯合演訓。
李熹表示，23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。
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