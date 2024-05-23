大陸公布持續對台軍演 解放軍：檢驗聯合打擊

賴清德總統上任第一周，中共解放軍23日即對台軍演2天，台股雖然一度閃跌由紅翻黑，但隨即止穩，賣壓獲得消化後，指數穩定走到收盤，加權股價指數以2萬1607點作收，指數上漲55點，漲幅0.26％，成交量放大至5098億元。盤中指數最高來到2萬1668點，以及收盤指數2萬1607點，均再創歷史新高紀錄。

2024-05-23 18:15