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對台軍售遭制裁…3家美企520遭列不可靠實體清單 陸商務部：正常執法行為

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部發言人何亞東強調，誠信守法的外國實體無需擔心中方啟動不可靠實體清單。圖／取自大陸商務部官網
大陸商務部發言人何亞東強調，誠信守法的外國實體無需擔心中方啟動不可靠實體清單。圖／取自大陸商務部官網

賴清德總統20日就職當天，大陸商務部隨即發布兩份不可靠實體清單工作機制公告，將「波音防務、太空與安全集團」、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司列入不可靠實體清單並採取相關處理措施。對此，大陸商務部表示，將三家美企列入不可靠實體清單是中方正常執法行為，並強調誠信守法的外國實體無需擔心中方啟動不可靠實體清單。

在周四下午例行記者會上，大陸商務部發言人何亞東針對記者提問表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益的核心，台獨分裂活動是台海和平的最大破壞性因素。

何亞東以四個「嚴重」說道，「波音防務、太空與安全集團」、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司一再對台銷售飛彈、軍用無人機、坦克等進攻性武器，以此縱容支持「台獨」分裂勢力，是「嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定」。

何亞東強調，中方解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對「台獨」分裂和外來干涉的行動堅決有力。中國根據《對外貿易法》、《國家安全法》、《不可靠實體清單規定》，決定將「美國波音防務、太空與安全集團」、美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司列入不可靠實體清單並採取相應措施，這是中方依法採取的「正常執法行為」。

至於中方再次啟動不可靠實體清單，是否代表中國對外資的態度有所轉變？對此，何亞東指出，中國政府堅定不移推動高水準對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場經營主體合法權益。中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，「僅針對極少數危害國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心」。

何亞東稱，中國政府一如既往歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平、可預期的營商環境。

此前，大陸商務部於20日賴清德上台當日，即以對台軍售為由，連發兩則公告，分別是「不可靠實體清單工作機制關於對通用原子航空系統公司等三家美國企業採取不可靠實體清單措施的公告」和「不可靠實體清單工作機制關於將波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單的公告」，禁止其從事與中方有關的進出口活動、新增投資等。

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