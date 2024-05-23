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美國軍方嘆對台軍演「令人擔憂」 陸外交部駁：完全正當必要

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌稱，解放軍東部戰區此次繞台軍演完全符合國際法和國際慣例。（歐新社）
大陸外交部發言人汪文斌稱，解放軍東部戰區此次繞台軍演完全符合國際法和國際慣例。（歐新社）

中共解放軍23日起在台灣周邊進行軍事演習美國軍方表示中方這項行動「令人擔憂」。大陸外交部對此回應稱，解放軍東部戰區繞台軍演，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。敦促美方停止縱容支持台獨勢力，停止干涉中國內政。

在大陸外交部23日例行記者會上，發言人汪文斌表示，「中國人民解放軍東部戰區已經就相關聯合演訓發布了公告，大家可以查閱。」中國人民解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓，維護國家主權和領土完整，對台獨分裂勢力謀「獨」行徑予以強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史事實，也是真實現狀，未來絕對不會改變。他除警告，「『台獨』是死路一條」，並重申中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，一切台獨分裂行徑都將遭到14億多中國人民迎頭痛擊。

針對23日軍演，共軍東部戰區發言人李熹於當日16時再度發文表示，5月23日，中國人民解放軍東部戰區持續位台島北部、南部海空域進行對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。

台獨 外交部 汪文斌 演習 美國 解放軍 軍演

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