陸回應「謀獨警告」對台軍演 美印太副司令：令人憂慮但意料之中
中共解放軍東部戰區23日宣布在金馬台周邊展開「聯合利劍—2024A」演習，聲稱這是對台獨勢力謀「獨」的警告。對此，美軍印太司令部副司令斯克倫卡（Stephen Sklenka）中將表示，中國這次軍演令人憂慮，但屬意料之中，但他也指出，美國和其他國家有必要公開對此表示譴責。
共軍東部戰區表示，23日上午7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，展開聯合演訓。
據美國之音報導，美國電子報《外國人看中國》（Sinocism）創辦人利明璋（Bill Bishop）評論，北京顯然認為需要向賴清德及其支持者發出非常強烈的信息，「如果這次的演習比去年任何一次的規模更小、威脅更小，我會感到驚訝。」
另，BBC駐台北記者傅東飛引述一名台灣退役軍官觀察，他指出，這種規模的軍事演習通常需要幾個月時間準備，預估早在520總統就職典禮之前就計劃發動。
美國之音和BBC報導也分別指出，台灣社會沒有因為此次軍演出現恐慌跡象，因民眾早已習慣中國的軍事活動。
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