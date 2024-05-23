解放軍圍台軍演 陸外交部放狠話：台獨勢力將在實現統一前撞得頭破血流

因不滿賴清德總統520就職演說，共軍23日起在金馬台周邊開展聯合演訓。大陸外交部發言人汪文斌則在23日下午放出狠話稱，一切台獨分裂勢力都將在中國實現統一的歷史大勢前撞得頭破血流。台獨分裂勢力每興風作浪一次，大陸和國際捍衛一中原則力度就會加大一分。

在周四下午的例行記者會上，針對記者提問關於解放軍東部戰區這次在台島周邊進行的演訓，汪文斌表示，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓，維護國家主權和領土完整，是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史事實，也是真實的現狀，未來絕不會改變。「台獨是死路一條。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移」。

他並警告，一切台獨分裂行徑都將遭到14億多中國人民迎頭痛擊，「一切台獨分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流」。汪文斌並敦促美方停止縱容、支持「台獨」勢力，停止干涉中國內政。汪文斌提醒，任何危害中國國家主權和領土完整的行徑，都必將遭到中方堅決有力回擊。

此外，對於大陸在本次聯合演習後，是否計劃舉行更多此類懲戒性演習？是否計劃進一步升級演習（強度）？汪文斌則說，「『台獨』分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛一個中國原則的力度就會加大一分。」