國防部今17時開臨時記者會 說明中共軍演狀況

中共解放軍今天宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。國防部下午5時將召開臨時記者會，針對中共軍演狀況說明，國防部也公布海軍成功級飛彈巡防艦班超艦監控中共海軍「紹興艦」的影像。

中共解放軍今天上午宣稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力將於7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

國防部軍政副部長柏鴻輝今天出席政院會後記者會時表示，相比2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時的軍演，此次演習應是想表達地區主控權，但國際不樂見這種單方面改變區域和平穩定的非理性行動。

國防部於今天下午發出邀訪通知，表示將於下午5時召開臨時記者會，主題為中共軍演狀況說明；國防部隨後透過媒體聯絡群組，公布海軍成功級巡防艦班超艦，監控中共海軍052D型飛彈驅逐艦「紹興艦」的圖片與影像。