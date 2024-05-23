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「挑釁愈甚、反制愈烈」…對台軍演之際發動文攻 陸官媒：演習是反制挑釁

中央社／ 台北23日電
共軍宣布23日7時45分起，在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演，以懲戒台獨分裂勢力謀獨行徑。圖／截自央視新聞正直播
共軍宣布23日7時45分起，在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演，以懲戒台獨分裂勢力謀獨行徑。圖／截自央視新聞正直播

中共解放軍東部戰區今天宣布展開對台軍演之際，官媒同步發動「文攻」。環球時報發表評論批評總統賴清德的就職演說內容，並稱這次演習證明「挑釁一次，反制一次；挑釁愈甚，反制愈烈」。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹上午表示，23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。

在共軍發布演習的消息後不久，中共官媒環球時報發表社論呼應並稱「謀獨挑釁，必將遭到迎頭痛擊」。對於解放軍發動的「聯合利劍－2024A」演習，文中定調是「挑釁一次，反制一次；挑釁愈甚，反制愈烈」的證明。

這篇文章再次提到賴總統的就職演說，並稱通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，釋放出謀獨挑釁的危險訊號，「連日來引發島內輿論對台灣前途和兩岸關係未來的深切擔憂」。

文中稱，把奴顏婢膝向外部勢力獻媚求援包裝成「與世界的連接」、把出賣台灣利益包裝成「全球民主供應鏈的關鍵」、把以武謀獨包裝成「發揮威懾力量」。

這篇文章中也再次強調，「兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，沒有人比我們更希望通過和平的方式實現祖國統一」，並稱「民進黨當局勾連外部勢力進行謀獨挑釁，我們必須反制，必須懲戒」。

賴總統在5月20日的就職典禮的演說，引來北京當局不滿。國台辦稱其為一篇「台獨自白」，並且至今文攻武嚇未歇。

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