共軍連二日軍演 國防部回應了

賴總統甫剛上任，中國大陸23日宣布，要在台海周邊大規模軍演。對此，行政院發言人陳世凱在主持行政院會後記者會中表示，全體國軍將秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，有能力也有信心確保安全，捍衛國家主權，請國人放心。

行政院長卓榮泰今天主持首次行政院會，會中要求各部會對此次演習提高注意力，讓國人安心。國防部副部長柏鴻輝表示，今日中共發布軍演訊息，在國防部所有情監偵裡面，去年就開始發現要演習會有一定跡象顯示，近期觀察到中共台海周邊兵力部署是有這樣的聯合軍演行動。

柏鴻輝表示，自2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西來台，中共也曾啟動大規模軍演時，當時有畫分禁航、限航區、導彈試射區，但這次演習中，只是把部分形象畫出來，沒有在國際上公布區域型的導彈或禁限航區，在這種程度上，研判是屬於東部戰區的聯合軍事演習。

柏鴻輝說，共軍目的明顯是要達到「地區上認為有主控權」，這是非常不明智的行為，而國軍永遠秉持的是「備戰不求戰」，這種精神是不升高衝突、不引發事端。「我們絕對不是麻煩製造者，但今天的麻煩製造者就是中共」。

柏鴻輝強調，從裴洛西來訪後，從來不放棄以武力來統一台灣，或是利用灰色地帶衝突，來影響地緣政治穩定與安全，「所有的事實，國際看在眼裡，都會大聲予以譴責」。希望中共在所有的軍事行動上，必須冷靜思考，對地區安全有沒有幫助，如果沒有幫助，應該思考如何創造一個和諧的區域、和平穩定的發展。

至於軍演是否影響陸海空運，交通部航政司司長韓振華表示，航空器與船舶目前照既定規劃運行中，民航局、航港局持續掌握狀況，持續關注台北飛航情報區的航空器飛航動態，適時提供航管服務，確保航行安全，同時掌握船舶運行狀況，適時發布航船布告以維護航行安全。