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美將領：中共去年曾演習犯台 攻擊仍非無法避免

中央社／ 坎培拉/雪梨23日綜合外電報導

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）今天指出，中國解放軍去年在台灣海峽進行的軍演，演練了犯台關鍵調度，不過實際攻擊並非迫在眉睫，也非不可避免。

路透社報導，斯卡倫卡在澳洲坎培拉（Canberra）發表演說指出，中國人民解放軍去年在軍演中模擬海上和空中封鎖台灣、兩棲突擊和反干預行動。

斯卡倫卡說：「共軍持續針對可能的軍事侵台行動進行要素演練。」

他指出，共軍演習是2022年以來持續對台施壓行動一環，過去罕見的侵擾台灣防空識別區，如今已成家常便飯。

他說，雖然必須嚴肅看待中國國家主席習近平下令共軍2027年做好入侵台灣的準備，實際攻擊行動卻並非無可避免或迫在眉睫。

斯卡倫卡在澳洲全國記者俱樂部（National PressClub）發表演說指出：「印度-太平洋地區發生衝突的毀滅性，再怎麼強調也不為過。」

「這會攸關無數人的性命、數兆美元的全球經濟損失，以及維持過去80年來相對和平穩定的國際秩序。這就是我們需要共同努力預防衝突的原因。」

就在數週前，中國在爭議不斷的南海與菲律賓爆發衝突，引發外交紛爭，日本和美國承諾將強化與菲國之間的安全關係。

斯卡倫卡說，中方一再以船隻騷擾並脅迫鄰國，以追求「過度、非法和修正主義」的海上主張，稱中國是對環繞南海各個鄰國的「無差別霸凌者」。

針對中共今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演，斯卡倫卡指出，雖然這是預料之中的事，但也著實令人「憂心」。

斯卡倫卡說：「坦白說，我們預料會發生這類的事。」

但他說：「不能因為我們預料會有這樣的行為，就不予以譴責，我們必須公開譴責。這令人憂心。」

斯卡倫卡指出，除了美國以外，其他國家也應該發聲反對這次演習。

他向媒體表示：「美國譴責中國是一回事，但我認為，這個地區內的其他國家若發聲譴責，效果將更加強而有力。」

共軍 美國 軍演

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