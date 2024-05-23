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中共展開對台軍演 漁民：中共恐嚇不了台灣

中央社／ 高雄23日電

中共東部戰區今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。北部有漁民直言，中共恐嚇不了台灣，盼台海穩定發展，南部漁民則擔憂遭砲擊恐衝擊生計。

前宜蘭縣延繩漁業協會總幹事林新川表示，中共近日在台灣周邊海域演習，對宜蘭漁民應不會有太大影響，因為這段期間漁群並不多；不過，若是在10月、11月東北季風期間因為會帶來漁群，會對漁民生計有很大影響。

林新川表示，中共恐嚇不了台灣，兩岸無論在生活方式、政治制度等都不同，期盼兩岸能互不干擾，台海穩定發展。

基隆廖姓漁民說，中共不時在台灣周邊海域演習「我們也沒辦法阻止」，漁民當然會擔心自身安全，只能無奈事先掌握演習訊息，出海作業期間閃避演習範圍，衷心希望兩岸和平相處，不要劍拔弩張，讓漁民安心作業。

屏東東港劉姓漁民長年在近海捕撈漁獲，他說，台灣與中國是「一邊一國」，「我捕我的魚，與你何干，他們是侵門踏戶進來，我們在台灣海域捕魚，他們進來幹嘛？」

東港區漁會總幹事鄭鈺宸接受電訪表示，東港正值黑鮪魚與櫻花蝦捕撈作業期間，軍演範圍涵蓋東南沿海黑鮪魚延繩釣作業區，以及西南沿海櫻花蝦拖網作業區，有漁民擔憂演習會影響出海作業，只能暫時不出港。

鄭鈺宸表示，2022年美國眾議長裴洛西訪台後軍演，許多漁民已整備好要出港卻只得取消，增加許多作業成本，希望維持世界和平，漁民得以維持生存、正常作業。

在高雄旗津區跑船近50年的郭姓漁民表示，近期為漁場豐收時節，不少漁民都趕著出港捕撈高經濟價值魚類，在季節轉換前，至少可以獲利新台幣千萬元左右，船員也能分得100多萬報酬。

對於中國宣布要在台海周邊聯合演習，郭姓漁民說，「今天就要出海，怕被砲彈打到阿」，延繩釣等作業過程一定會受影響，正值漁汛期，漁船頻繁出港，希望彼此和平相處，不要衝擊漁民生計。

中共解放軍東部戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。

中共 漁民 演習

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