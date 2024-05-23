陸專家：共軍此次演習重點為對台封鎖新模式

中共解放軍東部戰區於5月23日7時45分始在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，進行聯合演訓。大陸央視新聞上午起就對這次軍演進行直播，大陸軍事學者張弛在央視節目中指出，台灣孤懸於海上，能源依賴進口，一旦被圍困封鎖，就容易導致經濟崩潰，解放軍這次就是重點演習對台灣島進行封鎖的新模式。

央視記者在直播中也多次重複今晨中共東部戰區新聞發言人李熹的新聞稿，強調這次軍演「是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

據央視新聞22日在《正直播》節目，中國國防大學國家安全學院副教授張弛指出，此次演習有三個特別之處，歸納起來有三個「新」。他表示，第一個「新」就是這次演習形成一個新常態；第二個「新」就是這次演習取得了新突破；第三個「新」就是這次演習演練了新模式，是解放軍又一次富有實踐的探索。

張弛解釋，大陸透過一系列軍事行動，形成「反切香腸」的新常態。近年來，美國和台灣當局以「切香腸」方式一再衝擊中國大陸的底線和紅線。去年，蔡英文「竄美」後，解放軍進行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。這次賴清德「520演說」後，解放軍再次進行「聯合利劍」演習，可見只要台獨分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步，這就是「反切香腸」的新常態。

張弛提到， 烏坵嶼和東引島作為台灣省的外島，地理位置十分重要，是直至台灣海峽的交通要道，台軍將其視為台海防禦作戰的最前哨，此次解放軍艦艇活動進一步擠壓台軍的活動空間，其用意就是要清楚的告誡賴清德當局，「台獨」只能是死路一條。

張弛還表示，台灣孤懸於海上，自持力比較弱，外向型經濟讓其能源消費大部分要依賴於進口，特別是石油消費是全部依賴於進口，因此一旦被圍困封鎖，就容易導致經濟崩潰，變成「死島」。解放軍此次演習就重點演習對台灣島進行封鎖的新模式。