共軍又圍台軍演 學者：「聯合利劍」演習可能常態化

中共解放軍東部戰區23日宣布於台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，這次演習目的在於對甫上任的賴清德總統「下馬威」，且未來「聯合利劍」演習可能常態化。

林穎佑向本報解讀指出，從賴清德當選後，包含諾魯斷交、取消M503航線偏置、金廈衝突事件等一連串的行動，到現在推到最高層級的軍事演習，目的在於「下馬威」。儘管先前有馬習二會、立委率團赴陸等交流，但中共對台軍事準備不會降低，「只要再有台獨或任何行動，中共也會有具體的反應」。

2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西來台後，中共曾在台島周圍進行「多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」，2023年時任總統蔡英文與時任美國眾議院議長麥卡錫會晤後，中共曾進行「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

這次解放軍進行「聯合利劍—2024A」演習，林穎佑認為，從「聯合利劍2023」、「聯合利劍2024」，「聯合利劍」演習未來可能常態化，未來是否可能每年520前後，就會有一個專門對台的軍演，打造一個軍事新常態值得關注。

至於代碼「A」的意涵，林穎佑認為有兩種可能性解讀。一是像「連續劇」一樣，視台灣的反應決定是否有後續；另有可能是「聯合利劍」演習包含許多子科目，代號分別對應著如海空封鎖、兩軍對抗、反介入、兩棲登陸等。

2022年環台軍演時，解放軍曾發射飛彈，此次參與演習的軍種亦包含「火箭軍」。林穎佑研判，這次軍演，解放軍會延續使用海、空兵力對台灣進行類封鎖，「不會發射飛彈」。因為中共接下來四年還要再跟賴政府打交道，若將層級拉升至發射飛彈，後續若有如美國官員再來台等事件，豈不就要開戰？

此次中共軍演行動範圍涵蓋外島地區，且同一時間，福建海警組織艦艇編隊在烏坵、東引附近海域進行綜合執法演練。林穎佑認為，這代表著不只有解放軍，大陸海警或其他執法單位已形成聯合行動。大陸海警隸屬於武警，而武警歸於中央軍事委員會管理，因此不僅解放軍，其他的武裝力量也將加入整體對台軍事作戰。

此次軍演紅區更加逼近花蓮，林穎佑指出，在軍演之前，中共已透過一些船艦嘗試以「切香腸」的方式向我方推進，為演習預作準備，但他認為，中共是希望避開日本的專屬經濟區（EEZ），而不是要對峙台灣進行威懾。

他並表示，與2022年軍演相比，這次軍演同樣避開EEZ，用以凸顯相關軍事作為屬於「中國內部事件」，不要有外界的干預，也不至於變成國際事件。

林穎佑還提到，中共解放軍4月甫經歷新一輪組織改革，改革內容包括撤銷戰略支援部隊，成立解放軍信息支援部隊等，可以透過此次軍演去觀察，解放軍新單位間的整合能力與改革後的實力。