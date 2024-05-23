中共軍演 國防部發布影片：備戰不求戰 應戰不避戰

中共解放軍今天宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。國防部發布影片指出，面對中共的不理性挑釁，破壞區域和平與穩定，國防部已派遣海、空及地面兵力，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部今天接近中午時，發布長約44秒的影片，標題為「守護自由民主，捍衛國家主權」，片中剪輯陸、海、空三軍部隊執行戰備的影片，並穿插海軍艦艇先前監控中共軍艦的影片。

國防部在片中以中、英文字幕指出，面對中共東部戰區的不理性挑釁，破壞區域和平與穩定，國防部已派遣海、空及地面兵力，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，面對中共一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，確保國家安全 共同守護美麗家園。