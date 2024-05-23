中共軍演 國防部發布影片：備戰不求戰 應戰不避戰
中共解放軍今天宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。國防部發布影片指出，面對中共的不理性挑釁，破壞區域和平與穩定，國防部已派遣海、空及地面兵力，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。
國防部今天接近中午時，發布長約44秒的影片，標題為「守護自由民主，捍衛國家主權」，片中剪輯陸、海、空三軍部隊執行戰備的影片，並穿插海軍艦艇先前監控中共軍艦的影片。
國防部在片中以中、英文字幕指出，面對中共東部戰區的不理性挑釁，破壞區域和平與穩定，國防部已派遣海、空及地面兵力，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，面對中共一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，確保國家安全 共同守護美麗家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言