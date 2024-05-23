快訊

這次不是小動物！故宮黑漆漆、1.2萬戶跳電 台電：施工挖損輸電線路

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

中共軍演 國防部發布影片：備戰不求戰 應戰不避戰

中央社／ 台北23日電

中共解放軍今天宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。國防部發布影片指出，面對中共的不理性挑釁，破壞區域和平與穩定，國防部已派遣海、空及地面兵力，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部今天接近中午時，發布長約44秒的影片，標題為「守護自由民主，捍衛國家主權」，片中剪輯陸、海、空三軍部隊執行戰備的影片，並穿插海軍艦艇先前監控中共軍艦的影片。

國防部在片中以中、英文字幕指出，面對中共東部戰區的不理性挑釁，破壞區域和平與穩定，國防部已派遣海、空及地面兵力，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，面對中共一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，確保國家安全 共同守護美麗家園。

中共 國防部 影片 解放軍

延伸閱讀

央視發布軍演影片 稱共軍機艦武備系統已做好打擊準備

共軍對台軍演 國民黨籲對岸克制 珍惜兩岸和平

共軍連兩日在台海大規模軍演 總統府：對此狀況均有掌握

共軍公布此次軍演將動用哪些武器 揚言要「箭雨清獨」

相關新聞

共軍對台軍演 國防部前官員：可能實體進入我鄰接區

中共東部戰區對台展開包圍式軍演，國防部前官員盧德允今天預判，共軍公布的演習區域西緣大致距花蓮陸地僅24浬左右，再精測甚至...

柯建銘：台灣立法院 已是習近平長臂管轄範圍

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，他昨天才在接受媒體專訪時表示，近日在野黨聯手在國會，與中國裡應外合，沒收各種民主程序，...

影／侵門踏戶！陸解放軍演習4艘海警船航入東引、烏坵

中共解放軍東部戰區自今天7時45分開始，於台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引島周邊展開聯合演訓，海巡...

共軍又圍台軍演 學者：「聯合利劍」演習可能常態化

中共解放軍東部戰區23日宣布於台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，...

共軍再次圍台軍演 陸學者：隨時可轉入實戰

為表達對賴清德總統就任職演說的不滿，中共東部戰區及中國海警23日一早接連發布消息，其中東部戰區宣布今日7時45分起，在金...

陸專家：共軍此次演習重點為對台封鎖新模式

中共解放軍東部戰區於5月23日7時45分始在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，進行聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。