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朝野譴責中共對台軍演 綠指藍白包圍議事裡應外合

中央社／ 台北23日電

中共解放軍宣布對台軍演國民黨立法院黨團指出，不希望提高任何衝突可能性，政府應避免增高擦槍走火的可能性。民眾黨立法院黨團表示，中共挑釁行為無助兩岸間係，並呼籲中共當局克制。

民進黨團則指出，中國發動環台軍演，劍指總統賴清德和新政府，不只是對台灣的威嚇，也是對全球的威嚇對全球民主同盟國家的挑釁，但當藍白兩黨在立院包圍議事，中國就在台灣外部發動軍演包圍台灣「裡應外和」。

中共東部戰區今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷受訪指出，全民都不樂見發生這樣的局面，民眾在情感上和心理上絕對無法接受，也不希望任何衝突的可能性提高；在這個節骨眼，國民黨身為最大在野黨，捍衛中華民國主權。

洪孟楷指出，賴總統已經就職，該負起責任的部會也要動起來，政府應告訴民眾現在掌握的情資狀況及因應措施，不要讓民眾恐慌，也應該建立能夠有互相信任的溝通管道，以避免兩岸敵意螺旋不斷上升，造成任何增高擦槍走火的可能性。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，中共這種武力挑釁的行為，對兩岸的和平穩定一點幫助也沒有，並呼籲中共當局要克制。

媒體詢問是否認為賴總統就職演說導致中共軍演。黃國昌說，他不會妄加揣測中共的動機，但不管在任何情況下，中共的的挑釁行為都不會幫助改善兩岸關係。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，中國發動環台軍演，劍指賴總統和新政府，不只是對台灣的威嚇，也是對全球的威嚇對全球民主同盟國家的挑釁。國軍有最好的部署，各項因應都有，民眾應對國軍有信心。

吳思瑤表示，當藍白兩黨在立院包圍議事，中國就在台灣外部發動軍演包圍台灣，「裡應外和」，如同中國前領導人毛澤東的名言，不打沒有把握、沒有內應的戰，中共的戰術及戰略都非常清楚。

吳思瑤指出，中國解放軍部隊軍演距離台灣本島最近的地方是花蓮，國民黨團總召傅崐萁日前赴中，沒有帶回中國的友善，反而帶給花蓮最大的敵意，格外諷刺。

民進黨立委沈伯洋表示，中國此次選擇外賓離台的時機發動軍演，如同美國前眾議院議長裴洛西訪台時一樣。中國現在對台灣策略，一個是嚇，一個是耗。不管是軍演，或藍白立委提出的藐視國會罪，都是嚇；耗就是製造國內暴力事件，讓社會焦點不往中國移轉，因此不能單看此次軍演，而是從2月開始的金門海域非法捕撈事件，到現在國會抗爭，都是在中國算盤中。

中共 國民黨 民進黨 軍演

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