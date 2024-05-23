中共展開對台軍演 日本強調台海和平穩定重要性

日本內閣官房長官林芳正今天談到中共開始在台灣周邊舉行軍演時強調，「台灣海峽和平與穩定，對我國的安全保障及國際社會整體穩定來說都很重要」，也會向中方直接傳達。

日本共同社報導，由於日本、中國及韓國政府正協調5月26日及27日舉行日中韓領袖會談，研判日本屆時將向中方傳達上述立場。

林芳正說，期待透過對話和平解決有關台灣的問題。日本將跟美國等盟國及志同道合國家緊密合作，持續進行明確傳達各國共同立場的外交努力。

中共東部戰區今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。

總統府表示，遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀。國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。