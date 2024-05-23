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共軍對台軍演 中國軍事學者稱演練阻台生存三條線

中央社／ 台北23日電

中共解放軍今起一連2日在台灣周邊展開軍演；中國軍事學者稱這次欲演練全面打擊台灣政治、經濟中心及軍事基地實力，其中對東部更要演習阻斷台灣能源進口、美國援救及逃亡等三條線。

共軍東部戰區宣布對台軍演後進一步釋出軍演區域圖，央視今天訪問中國國防大學國家安全學院大校副教授張弛分析此次意涵。

張弛表示，這次軍演分別的意義在於，在台灣北部進行演練，不僅是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾，而且是對民進黨當局的一個「敲打」。

在台灣南部進行演練，政治上痛擊台獨的大本營。經濟上對台灣進行封鎖，高雄港是台灣第一大港，因此演習具有掐住高雄港這個台灣的海上門戶，沈重打擊台灣對外貿易的意味。

另在軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，這次演習表明解放軍能夠把台灣海軍牢牢困在港內，打擊台獨勢力，以武謀獨的幻想。

至於台灣東部進行演練，是為了阻斷三條線，包括阻斷台灣能源進口的生命線、阻斷台獨勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線；阻斷美國及其盟友向台獨勢力提供援助的支援線。

東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。稱這是「對台獨分裂勢力謀『獨』行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」

稱重點演練「聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

台獨 演習 解放軍

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