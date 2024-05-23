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共軍公布此次軍演將動用哪些武器 揚言要「箭雨清獨」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
解放軍東部戰區透露，此次軍演將會再度動用東風導彈。（圖／取自中共東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區透露，此次軍演將會再度動用東風導彈。（圖／取自中共東部戰區微信公眾號）

在解放軍東部戰區宣布位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習後，東部戰區隨後還透露這次軍演將動用的武器裝備，包括：殲-20、殲-16、0520型飛彈驅逐艦、071型船塢登陸艦、東風導彈，以及箱式遠程火箭炮，並揚言要以這些「越海殺器」，「劍鋒瞰獨」、「鐧鏈鎖獨」、「箭雨清獨」。

共軍東部戰區微信公眾號23日上午發布題為「劍指『台獨』！東部戰區發布組合海報『越海殺器』」的圖文和影片，強調「台獨」與台海和平水火不容，解放軍東部戰區23日進行「聯合利劍—2024A」演習，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告，並稱「戰區官兵長纓在手、嚴陣以待」。

東部戰區並稱，「鍛造青雲箭，習研殺手鐧，熱血報家國，逆風亮長劍」，同時強調，「劍指『台獨』的殺『獨』神器已就位」。

值得注意的是，東部戰區透露此次對台軍演也將再度動用「東風導彈」。公開資料顯示，中共東風系列飛彈可以覆蓋近程、中程、遠程目標。在2022年8月共軍對台「環島軍演」中，我國防部曾發布，中共曾在8月4日下午發射東風系列彈道飛彈計11枚。

日本媒體事後則報導，日本防衛省也證實，共軍在當日15時至16時（日本時間）發射9枚彈道飛彈，其中5枚導彈還落在位於日本波照間島西南方的專屬經濟海域（EEZ），引發日方抗議。

值得注意的是，當時共軍有數枚彈道飛彈穿越台灣上空飛行，為共軍首度發射彈道飛彈飛越台灣上空。

解放軍東部戰區23日揭露「聯合利劍－2024A」演習將動用那些「越海殺器」。（圖／取自中共東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區23日揭露「聯合利劍－2024A」演習將動用那些「越海殺器」。（圖／取自中共東部戰區微信公眾號）
值得注意的是，共軍此次軍也也將出動071型船塢登陸艦。（圖／取自中共東部戰區微信公眾號）
值得注意的是，共軍此次軍也也將出動071型船塢登陸艦。（圖／取自中共東部戰區微信公眾號）

共軍 台海 台獨 彈道飛彈 軍演

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