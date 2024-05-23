中共展開對台軍演 國民黨籲克制停止不必要舉措

中共解放軍宣布對台軍演，國民黨今天表示，國防部應該嚴謹應對，特別應該告知民眾，共軍是否越過海峽中線或12浬領海，以及台灣的反制措施；同時嚴正呼籲對岸克制，停止不必要的舉措，避免台海衝突，並珍惜兩岸和平發展成果。

中共解放軍今天宣布，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日上午7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

國民黨發布新聞稿表示，共軍這次軍演範圍除台灣四周，還特別點出金門、馬祖、烏坵、東引，針對及警示意味濃厚，期盼國防部審慎因應，並衡量是否需要升級戰備，以確保國安。

國民黨表示，美方之前表達過總統就職前不希望陸方有異常動作，如今總統賴清德520就職後，中共即向台灣加大壓力。希望新任國安會秘書長吳釗燮以及國防部長顧立雄，除口頭譴責，也必須提出務實有效的應對方式。

國民黨強調，支持政府一切捍衛中華民國利益的作為，也希望新政府相關首長能發揮正面功能，確保台灣民眾安全無虞。