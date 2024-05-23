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中共解放軍加大文攻 發布演習武器圖

中央社／ 北京23日電

中共解放軍東部戰區今早宣布展開演習，以發布的地圖來看，演習區以五大紅區包圍台澎金馬。同時又發布一組「越海殺器」的組合海報，包含殲—20、殲—16等武器，進一步加大文攻。

中共解放軍表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，並稱這是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。

東部戰區接連進一步在微信公眾號發布「演習示意圖」，以及武器的「『越海殺器』組合海報」。

從演習示意圖來看，基本上是全方位包圍台澎金馬，幾個外島則是都被「紅圈圈」畫起來。

至於「『越海殺器』組合海報」，東部戰區聲稱，劍指「台獨」的殺「獨」神器已就位，發布包含「踹門神器：殲—20」、「炸彈卡車：殲—16」、「中華神盾：052D」、「登陸猛將：071」、「東風快遞：東風導彈」、「量大管飽：遠箱火」，並形容這些軍事武器是「箭雨清『獨』」。

總統賴清德在5月20日的就職典禮的演說，引來北京當局不滿。國台辦稱其為一篇「台獨自白」，並且至今文攻武嚇未歇。

台獨 演習 解放軍 馬祖

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