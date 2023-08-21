侯友宜促對話 賴清德：陸勿損人不利己

中共解放軍東部戰區宣布將再軍演打擊台獨。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，這些無助於兩岸發展，反而會阻礙兩岸關係，甚至造成台海穩地及區域和平的挑戰 ，他希望兩岸能夠對話、交流，降低衝突。侯並表示，台灣當前面對許多挑戰，應該團結力量，力促社會和諧，他會扛起責任，與對岸重啟交流，讓台海安定、台灣安全。

剛結束出訪巴拉圭、過境美國行程的副總統賴清德昨天表示，中國沒有必要利用台灣總統、副總統過境美國為藉口，進行軍事演習，企圖用戰爭的恐懼來影響台灣選民意志，進而影響總統大選；台灣是民主國家，中國應尊重台灣人民在自由意志之下，選出自己的總統。

賴清德也說，希望中國能特別注意到，近幾年來，不管是七大公約國領袖會議、北約領袖會議、歐盟會議，甚至最近美日韓領袖會議，都不約而同提到台海和平穩定的重要性，不容許任何一個國家用武力改變台海現狀；中國也是區域的一員，應該放棄造成區域不安、國際麻煩，這種損人不利己的單邊行動，回到國際互惠互利的軌道上，這對包括中國在內的印太每個國家，都是好的事情。

侯友宜計畫八二三砲戰六十五周年紀念日在金門發布「和平宣言」。

鴻海創辦人郭台銘昨提及，兩岸和平很重要，八二三會在金門提出「和平倡議」。

郭台銘在板橋慈惠宮「廟口開講」時表示，媽祖帶給兩岸和平，不會同意北京用武力脅迫台灣，共機飛越湄洲上空時有沒有媽祖同意？若兩岸再有戰端，是違反媽祖旨意，大家應該坐下談。

台北市長蔣萬安即將為雙城論壇出訪大陸上海。綠營北市議員簡舒培抨擊，對岸軍演，蔣萬安仍要參加雙城論壇是自我矮化；北市府發言人殷瑋嗆綠營「為反而反」、「逢陸必反」。殷瑋轉述，蔣萬安已明白向各方呼籲，「台灣民眾都不希望看到兵凶戰危，都希望兩岸和平善意，這是我們堅定的立場，也是台灣人民的心聲。」