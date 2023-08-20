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侯、賴、柯表態反對中共軍演：停止破壞台海穩定

聯合報／ 記者侯俐安林縉明蔡晉宇／台北報導
藍綠白三位總統參選人表態反對中共軍演（左起侯友宜、賴清德、柯文哲）。圖／聯合報系資料照片
藍綠白三位總統參選人表態反對中共軍演（左起侯友宜、賴清德、柯文哲）。圖／聯合報系資料照片

中共解放軍東部戰區昨天宣布，將在台灣周邊組織海空聯合軍演。藍綠白三黨總統參選人昨天都表態反對，侯友宜表示，任何會影響台海穩定和區域和平的舉措，都無助於兩岸關係進展；賴清德強調，守護這片家園的決心從未改變；柯文哲也呼籲，中共停止破壞台海穩定的行為。

侯友宜昨透過臉書表示，針對陸方宣布軍演，他要代表台灣民眾，表達嚴正的態度，任何會影響台海穩定和區域和平的舉措，都無助於兩岸關係進展，只會徒增兩岸加強交流的阻力及台灣人民的反感。

侯重申，兩岸間要用對話代替對抗，降低衝突，讓「台海穩定、台灣安全、人民安心」，才是所有人民共同的期待，戰爭絕對沒有贏家，和平，才是確保民主與繁榮的唯一路徑。

對於大陸軍演，民進黨總統參選人賴清德昨雖未直接表態，但賴在臉書貼出「國際流浪動物日」影片，提到每每聽到國軍戰機在空中演練的轟隆聲，就會想起在金門當兵的時光。賴表示，無論是當年在金門當兵，或是現在作為副總統，他守護這片家園的決心也從未改變。

民眾黨總統參選人柯文哲也表示，軍事騷擾損害台海穩定，也讓兩岸難正常交流發展，呼籲中共停止此種破壞台海穩定行為，尊重台灣生存空間，否則只是讓兩岸的距離愈來愈遠。

台海 軍演 中共 2024總統選舉 2024選舉 柯文哲 賴清德 侯友宜 解放軍

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