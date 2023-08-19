出訪返台 賴清德：台巴邦誼穩固

副總統賴清德結束出訪巴拉圭行程，昨天返抵國門，賴清德表示，此行對兩國未來的邦誼、合作有莫大幫助；國際社會非常重視台灣，感謝國人的努力讓台灣愈來愈強、贏得國際支持。

賴清德出訪巴拉圭並過境美國共七天六夜，昨凌晨四時四十五分返抵桃園機場。賴清德下機後發表談話，內容全無提及過境美國相關內容，僅就巴拉圭部分表示，感謝巴拉圭政府對代表團的招待、將他們奉為貴賓，深信此行對兩國邦誼的穩固、未來合作計畫的加強都有莫大的幫助。

賴清德說，巴拉圭總統貝尼亞在與代表團深度會晤時，坦誠、堅定地主張台巴兩國的友誼是建立在民主、自由、人權的共同價值上，會堅定支持兩國邦誼，也期盼未來能加強政府和民間的各項合作，也在就職演說當中相當罕見地，再次公開強調台巴兩國共享民主、自由、人權的價值，是兄弟之邦，並宣示會持續推動跟台灣的各項合作交流，也會進一步鞏固兩國邦誼。

涉外人士分析，賴清德此行具有展現穩健、踏實風格；見證台美關係實質友好，以及帶領台灣走向世界的外交格局三意義，證明賴有能力帶領台灣走向世界。

涉外人士表示，賴清德見證了台美實質友好，在返程過境美國舊金山時，駐美代表蕭美琴及美國在台協會ＡＩＴ主席羅森柏格登機歡迎，破除過境規格遭降級等「疑賴論」謠言；在僑宴上致詞感謝美方與羅森柏格，現場響起掌聲、氣氛沸騰，賴清德更直言這是台美關係史上最佳時刻。