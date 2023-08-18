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藍酸賴清德騙票 立場變來變去

聯合報／ 記者程遠述周佑政王燕華王思慧林縉明／連線報導
國民黨立法院黨團昨批評，賴清德為了選總統、騙權位，也為了不讓美方疑慮，背棄過去的台獨言論，賴清德對國家理念立場變來變去「如何證明現在不是騙局？」 記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團昨批評，賴清德為了選總統、騙權位，也為了不讓美方疑慮，背棄過去的台獨言論，賴清德對國家理念立場變來變去「如何證明現在不是騙局？」 記者程遠述／攝影

民進黨總統參選人賴清德日前接受外媒專訪時，提出「台灣名稱為中華民國，沒有所謂獨立的路徑」。國民黨立法院黨團昨批評，賴清德為了選總統、騙權位，也為了不讓美方疑慮，背棄過去的台獨言論，賴清德對國家理念立場變來變去「如何證明現在不是騙局？」

民眾黨總統參選人柯文哲也酸，賴清德這段時間「很努力的轉彎」，以前人家說賴清德是「務實的台獨工作者」，現在只看到賴清德務實的一面，「後面就不見了」。

柯文哲昨到花蓮和平生態工業港與台泥ＤＡＫＡ園區，聯訪時對賴清德所提「沒有獨立路徑」，柯說，台灣維持現狀其實也是不得已的選擇，只是我們比較不滿的是，他講他就是台獨金孫，我們講就變中共同路人。

國民黨台北市議員張斯綱指出，中華民國對賴來說只是包裝紙，連獨派團體都誠實說讓賴當選可保有台獨空間，那大家當然質疑，賴清德利用中華民國的「殼」拿到權力和資源，是否會逐步台獨？民進黨立委羅致政說，賴清德是中華民國副總統，也正在參選中華民國總統，賴的態度就是「務實」，藍營沒必要隨意貼標籤。

賴清德 台獨 柯文哲 張斯綱 羅致政

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