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新聞眼／賴清德做自己 秀台式選舉語言

聯合報／ 本報記者丘采薇
副總統賴清德在舊金山僑宴演說。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在舊金山僑宴演說。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德出訪巴拉圭畫下句點，過境舊金山參加僑宴是最後一站。雖然歷經往返南美洲一路奔波，但賴清德在舊金山的表現明顯更放得開。先是到達後向對街抗議群眾揮手，隨後在僑宴也採「邊走邊說」的美式風格發表談話，凸顯他希望表現得與在紐約時不同，但無論東岸或西岸，目標同樣都是發表海外競選演說，訴求鄉親返台投票。

舊金山僑宴與紐約場一樣，都湧入了七百多人，但紐約的群眾含蓄中帶有激動，在賴演說完才大喊「當選」。加州旅美台僑風格不同，整場歡呼，甚至一度打斷賴說話，賴的情緒也在與台下一來一往問答間愈來愈高昂。

賴的兩場演說目標受眾都不只是僑胞，更是美國人。在紐約談台灣必須堅守民主自由，不能走回頭路，對準紐約是自由女神像所在的民主之都，目的是強調這場選舉是「民主與專制」的選擇。到了舊金山，賴清德演說主題緊扣矽谷與科技，再度提出要帶領大家向前走的國家希望工程，目標展現不同領域的領導能力，過程中多次問台下「好不好、對不對」，讓美國人順便體驗了台式選舉語言。

這兩場僑宴都是為了賴清德舉辦，場面熱烈不意外。但從賴特別準備了不同主題面對東西岸觀眾，更可以看出過境美國仍是賴這趟出訪行程的重中之重，雖然刻意快去快回，卻證明了美國仍是目前參選台灣總統無法避免的必經之路。

賴清德曾經在二○二二年出訪宏都拉斯，過境美國西岸雙城，當時賴還處於黨內角力階段，尚未定於一尊，無論在美國或宏都拉斯發言都顯得小心翼翼。這次賴正式擁有了民進黨總統參選人頭銜，明顯更加做自己。

一趟出訪，賴清德光是安排過境地點就引發各界砲火四射，外界也嚴格檢視接待規格、是否見了誰。賴身為現任副元首，註定了必須在投票前面對最高強度的壓力測試，美國行剛結束，但回到國內之後，挑戰也剛開始。

舊金山 美國 賴清德 巴拉圭

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