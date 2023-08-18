賴清德：帶領台灣成為民主世界MVP

副總統賴清德出訪巴拉圭畫下句點，回程過境美國舊金山，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格及駐美代表蕭美琴登機迎接，破除「接待規格不如以往」的傳言。賴清德在僑宴演說時承諾，將以和平作為燈塔，民主當指南針，帶領台灣繼續前進，走向國際社會，成為民主世界的ＭＶＰ，就像矽谷的願景是「讓世界變得更美好」，台灣也可以在民主、和平、繁榮的願景上，讓世界更美好。

賴清德在舊金山僑宴湧入七百多人，羅森柏格、美國國土安全部前部長娜波利塔諾及鳳凰城市長蓋耶閣都與會。羅森柏格致詞表示，台美夥伴關係奠基於一中政策，是基於台灣關係法、三公報及六項保證；台灣對美國維持全球和平穩定至關重要，包括台海，美國對台灣強化自我防衛有堅定承諾。

賴清德現場演說廿分鐘聚焦矽谷及科技，他說，兩周前，台積電將全球研發中心落腳在台灣，強調台積電根留台灣，董事長劉德音更強調，未來台積電會更積極研發領導半導體的技術，台灣未來會肩負起全球繁榮進步更大的責任。台灣不只有半導體產業，還有資通訊、被動元件、精密機械、金屬製品工業及紡織等產業，這些產業形成自己的聚落，不斷推陳出新，成就一家又一家的隱形冠軍，在全球供應鏈上扮演重要角色。

「距離矽谷最近的，不是洛杉磯，不是西雅圖，是台灣的科學園區」賴清德引用科技業的這句話說，過去這描述的是台灣學習美國科技發展的模式，現在是表示台灣的科技產業已與全球產業鏈緊密結合在一起，台灣扮演了更重要的角色；他也說，就算情勢再嚴峻，台灣乘風破浪走入世界的決心，一點都不會受影響，期盼推動國家希望工程，打造創新繁榮的台灣。

賴清德抵達舊金山時，五百名僑胞在賴下榻旅館熱情迎接，另有上百名抗議群眾被隔在對街，用大聲公高喊反對台獨，賴清德一度往抗議方向揮手。結束旋風九小時過境行程，賴今天凌晨返抵國門。