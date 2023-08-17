賴清德：中國不必把過境當文攻武嚇藉口

副總統賴清德出訪巴拉圭行程結束，十五日與隨行媒體茶敘。被問到中共對他過境美國仍有文攻武嚇，他表示，美國政府也公開講了，總統、副總統過境行之有年，中國不必把過境作為文攻武嚇的藉口，這是很自然的事情。

媒體問，賴清德在紐約僑宴演說中，再度提到四大支柱行動方案，但現在兩岸互信程度很低，如何扭轉？他說，台灣善意一直都在，不管中國發生天災、地變，台灣都是最早捐款協助或幫助最多的國家，「我們非常希望中國看到這個事實，兩岸交流、互動或合作，創造雙方共同利益，這也必須雙方面」。他說，中國大可以不必對台灣文攻武嚇，這是損人不利己的事，非常希望未來彼此能認知到台海和平穩定對中國、台灣及國際社會都有好處。

媒體也聚焦二○二四總統大選。被問到駐美代表蕭美琴是不是理想的副手人選？賴清德說，他這次擔任蔡英文總統特使到巴拉圭，任務清楚，沒有為了選舉，自然跟蕭美琴就沒有談到選舉的事情。不過他一開始回答時，一度笑到講不下去，且時間長達十秒，也形成特別的畫面。

媒體追問，蕭美琴擔任副手對青年這一塊有加分嗎？賴清德沒有回答。茶敘結束後，媒體私下問賴為何談到蕭就一直笑？賴清德說，因為這問題他已回答三次了。

媒體並問及，這次過境美國，是否因選舉逼近一直受干擾？賴說，有些人會刻意去講他沒辦法經過美國東部，或說他沒辦法去華府、規格降低，以及僑宴只能閉門等，都不是事實；無論「疑賴論」、「疑美論」或中國用文攻武嚇，都是企圖影響這次大選。