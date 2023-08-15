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巴拉圭新總統就職 賴清德今出席

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
副總統賴清德抵達巴拉圭。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德抵達巴拉圭。記者丘采薇／攝影

巴拉圭總統當選人潘尼亞十五日就職。我國由副總統賴清德出席，美國依慣例派部長級官員率團，此次由內政部長哈蘭領銜。不過，美國在今年初宣布制裁潘尼亞的政治導師、前總統卡提斯，潘尼亞卻選擇和卡提斯站在一起，可能成為雙邊關係的變數。

巴拉圭最近的巴西、阿根廷、玻利維亞、烏拉圭和智利，均由總統親自參加潘尼亞就職大典；聖文森派總理出席，是我現有十三個邦交國中唯一出席的領袖。巴拉圭所有亞洲邦交國中，我國特使賴清德的層級最高。

中南美洲國家元首就職，美國慣例派部長級官員出席，這次也依照往例。去年一月宏都拉斯新總統卡斯楚就職，美方由副總統賀錦麗出席儀式，是罕見破例，旨在彰顯白宮極為重視卡斯楚主政下的美宏新關係。

潘尼亞和美國關係也有隱憂。美國財政部今年一月以貪腐猖獗破壞民主制度為由，制裁巴國前總統卡提斯及十五日卸任的副總統韋拉斯格斯。美國指控卡提斯是以貪腐手段博取成就。潘尼亞上任後，他的政治導師卡提斯將扮演什麼角色，就令外界質疑。

潘尼亞在總統選戰時及當選後，都宣示巴台邦誼不變，但美國之音引述義大利國際事務研究所研究員布雷達報導，包括瓜地馬拉與貝里斯在外交上對台灣的忠誠，也出於某種政治考量。美國政府一直批評瓜地馬拉總統賈麥岱政府在肅貪上做得不夠，這些國家可能藉由在政治上支持台灣，當作抵禦美方施壓的手段。

【特派記者丘采薇／巴拉圭十四日電】副總統賴清德今天上午約七時卅分抵達巴拉圭首都亞松森市，由巴拉圭外交部政務次長席維羅迎接，將展開一連串活動；明天（台北時間今晚）將參加潘尼亞的就職典禮。

美國 潘尼亞 巴拉圭 賴清德 賀錦麗

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