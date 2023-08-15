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觀察站／不看稿「無意外」 賴清德要美放心

聯合報／ 特派記者丘采薇
副總統賴清德在紐約參加大型僑宴，發表25分鐘演說。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在紐約參加大型僑宴，發表25分鐘演說。記者丘采薇／攝影

中華民國副總統賴清德在紐約僑宴的演說，完全不看稿，顯然做足了準備，廿五分鐘一氣呵成，成為低調的紐約行焦點。

演說內容可以說是賴清德過去論述的總整理，雖然沒有特別的新意或意外，卻也實質傳達一位總統參選人的理念與想法；其中尤其強調，不管極權威脅多大，台灣都不能因為「害怕」而走「回頭路」。

至於台灣會害怕什麼？因此走了什麼回頭路？ 賴清德不說自明；這是賴清德競選總統的海外誓師，也是企圖說服選民，繼續讓民進黨執政的訴求。

賴清德的演說分為三個部分，首先以「根在台灣」激起現場台僑的情感，細數台灣的好，也強調民進黨執政下讓台灣更加走向世界；第二部分是宣稱民主自由的台灣已經獲得世界認可，路線必須持續；第三部分則是兩岸關係，賴強調「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平。」用意是將兩岸關係推向國際關係的層次，也凸顯台灣主權確實存在。

賴清德演說目標受眾不只是台僑，在美國領土說明競選台灣總統的策略，也說給美國人聽；「無意外」的用詞，希望美國人相信他會延續現行政府的政策，不要對他過往自詡「台獨工作者」的標籤太過憂心。

賴清德這趟過境紐約，公開活動僅這場僑宴；他充分利用著廿五分鐘演說，重新排列組合自己的理念。他唯一提到「中國」，是重申「中華民國與中華人民共和國主權不互相隸屬」的民進黨既定立場；就算數度提到台灣拒絕「極權」，卻也不直接指名中國。

在演講最後話鋒一轉，重申在對等尊嚴原則下，願意進行兩岸對話；一方面為這樣的可能性預留空間，另一方面更是要讓美國放心。

賴這次過境美國雖不追求突破，但一再提到台灣必須勇敢在印太地區扮演和平穩定角色，已經將自己的角色設定為「準總統」，意在告訴中國，台灣已經是印太民主陣營的一環，他會帶領台灣走「正確的道路」。賴除了把在非洲索馬利蘭設代表處，口誤說成索馬利亞之外，整場演說算是對準美中台三方聽眾，就看最後關頭，台灣選民是否願意埋單了。

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