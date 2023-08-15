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賴清德：當台海和平 世界就和平

聯合報／ 特派記者丘采薇／紐約十三日電
副總統賴清德（左）離開紐約前，由美國在台協會執行理事藍鶯（右）陪同，到大聯盟大都會球場看比賽。圖／總統府提供
副總統賴清德（左）離開紐約前，由美國在台協會執行理事藍鶯（右）陪同，到大聯盟大都會球場看比賽。圖／總統府提供

副總統賴清德十三日在紐約參加大型僑宴，發表廿五分鐘演說。他表示，美國總統拜登最近用總統權力提撥三點四五億美元給台灣使用，用具體行動對台灣表達支持，代表台灣安全是世界的安全議題，代表台海的和平就是屬於全球和平，「當台灣安全，世界就安全；當台海和平，世界就和平」。

「我們已經走在正確的道路上。」賴清德說，「千千萬萬不要因為極權主義加大威脅的力量，我們就害怕而走回頭路，一定要勇敢堅強，在民主的道路上持續壯大台灣」。他呼籲，面對極權威脅時，每個政黨都應把國家利益擺在政黨之前，台灣也只有國內團結一致，才能夠贏得國際社會的信心，給予台灣強而有力的支持。

賴清德表示，未來會繼續蔡英文總統提出的「四大堅持」，永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途必須由台灣人民來決定；未來他會以和平當燈塔，民主當指南針，力行「和平四大支柱」行動方案：增強國家的防衛力量、強化經濟安全、加強對民主陣營的鏈結，以及「只要確保尊嚴和對等，我們很願意進行兩岸對話及合作」，謀求印太地區的和平穩定。

僑宴出席者包括駐美代表蕭美琴、美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事藍鶯、紐約州眾議會副議長羅曼斯等人；因參加妹妹婚禮無法到場的ＡＩＴ主席羅森柏格則以錄影方式致詞表示，台美關係堅若磐石，期待與賴在舊金山見面。

僑宴席開六十九桌，湧入七百人參與。賴演說時，幾度因鼓掌中斷，台下也不斷有人高呼「當選」。宴會餐廳外，有近百名抗議人士聚集大喊「反對台獨分子竄訪美國」，但被警方隔離在一百公尺外。隨後有挺賴僑胞、「信賴之友會」成員在餐廳外受訪，受到干擾，雙方互嗆。

賴清德一早先與挺賴台僑早餐會，紐約台灣會館理事長、超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐一路陪同。蘇春槐認為賴是現階段台灣最好的領導者。

賴清德也在紐約和青年座談。賴表示，他在台灣推「民主大聯盟」，因為面對未來情勢，民進黨必須與社會各領域人才互相結合，「你們就是我要網羅的人才」。

藍：極權指蔡政府？

【記者張睿廷／新北報導】副總統賴清德在紐約僑宴發表演說提到，「不管極權威脅多大，絕不畏懼退縮」。國民黨總統參選人侯友宜辦公室表示，民進黨阻擋疫苗護航高端，還強行開放萊豬進口，都是「極權政黨」的最佳鐵證，「極權」是否指的是蔡英文政府？

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