新聞眼／賴清德紐約行低調 避免節外生枝

副總統賴清德出訪巴拉圭抵達紐約過境，下機後僅在飯店前接受僑胞迎接就結束首日公開露面，全程不到兩分鐘。嚴格算起來，賴在紐約共停留廿五小時，但只舉行一場僑宴屬公開活動。低調的背後是否有特殊用意，從行程安排可以找到蛛絲馬跡。

此行是賴清德競選總統期間唯一一趟出訪，但賴過境紐約及舊金山，都是來去匆匆；在紐約待一夜，在舊金山甚至沒過夜，主要活動就是和僑胞及支持者組成的「信賴台灣之友會」成員見面。許多人猜測到底是賴刻意低調，還是美國要求賴低調？然而，我國歷任元首或副元首安排行程的方式都類似，我方會先提出意見，美國評估配合，美方再依現有台美關係決定是否「開綠燈」。

正值二○二四台灣總統大選期間，縱然每一位參選人都希望爭取美國認可，但美國並非台灣選舉的主場，爭取成為主權國家領導人，不只需要美國支持，更必須獲得足夠的台灣人民選票託付，因此在大選期間過境美國，「快去快回」反而減少節外生枝。

近年國際局勢迅速轉變，無論美國共和黨或民主黨，執政團隊或國會議員，都將「抗中」當成主旋律，如此氛圍下，美國對台灣領導人的期待也不同，過去可能是「維護兩岸和平」，現在則轉為「維護台美合作」。尤其美中競爭已成常態，美國雖不樂見台灣過度抗衡中國大陸，但也不願台灣過度扈從大陸。

賴清德選擇低調走一遭，把公開活動都留給旅美台灣鄉親，是維持「選舉主場在台灣」的做法。尤其美國每逢台灣選舉就特別強調「中立」，台灣的總統參選人也可以選擇不被過度解讀。

不論馬英九及蔡英文政府，對台美關係的重視，都高於其他國家的外交關係，未來的政府也不容易改變台美同盟趨勢。比起檯面上眾聲喧嘩，理智的台灣總統參選人更應追求「實質目標」，這也是賴低調的道理。