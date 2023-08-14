聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸批賴清德製造麻煩 我斥顛倒是非

聯合報／ 記者賴錦宏、編譯潘勛／綜合報導
中共解放軍東部戰區微信公眾號13日發布演訓的圖文消息。（取自東部戰區微信公眾號）
中共解放軍東部戰區微信公眾號13日發布演訓的圖文消息。（取自東部戰區微信公眾號）

副總統賴清德過境美國之際，中共解放軍東部戰區昨透過官方微信號發布圖文消息稱，東部戰區空軍航空兵某旅近日展開緊貼實戰，進行多課目、大強度飛行訓練，針對意味十足。大陸外交部、國台辦昨都發聲明批評美方和蔡政府，指賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。陸委會昨回批陸方「顛倒是非」，強調中共無權置喙。

大陸外交部昨發布新聞稿稱，堅決反對任何形式的美台官方往來，反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由「竄美」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，自詡「務實台獨工作者」，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

陸委會則以聲明表示，賴清德代表國家及台灣人民出訪邦交國並過境美國，是本於國家主權所行使的正當外交權利，中共無權置喙；中共長期台海周邊海空域對我進行軍事侵擾，賴清德出訪期間更在東海進行針對性軍演，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的「麻煩製造者」。

賴清德 中共 台獨 國台辦 陸委會 解放軍 台海 空軍

延伸閱讀

蘇姿丰父親蘇春槐現身 揪紐約各社團與賴清德早餐會

國台辦批賴清德是「麻煩製造者」 陸委會酸：大陸才是國際公認

賴清德過境美國 學者：符合國際慣例

美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再「同框」賀錦麗

相關新聞

賴清德抵紐約 AIT主席未接機遭質疑

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，美東時間十二日晚飛抵紐約甘迺迪國際機場，駐美代表蕭美琴及美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事藍...

新聞眼／賴清德紐約行低調 避免節外生枝

副總統賴清德出訪巴拉圭抵達紐約過境，下機後僅在飯店前接受僑胞迎接就結束首日公開露面，全程不到兩分鐘。嚴格算起來，賴在紐約...

陸批賴清德製造麻煩 我斥顛倒是非

副總統賴清德過境美國之際，中共解放軍東部戰區昨透過官方微信號發布圖文消息稱，東部戰區空軍航空兵某旅近日展開緊貼實戰，進行...

賴清德將參加紐約僑宴 近百抗議人士100公尺外叫囂

副總統賴清德抵達紐約第二天，今天中午將參加在宴會餐廳「THE GLASSHOUSE」所舉辦的僑宴，位於哈德遜河畔。早上1...

蘇姿丰父親蘇春槐現身 揪紐約各社團與賴清德早餐會

紐約台灣會館理事長、超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐，今天現身副總統賴清德下榻飯店，他接受中央社記者訪問時透露，紐約地區各社團...

中國抗議人士去哪了？賴清德過境美國沒「如影隨形」 綠委諷經濟不樂觀

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，民進黨立委林俊憲今天說，過去每當民進黨的政治人物訪美，總是會有一群隱藏版的「鐵粉」如影隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦