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陸批賴清德製造麻煩 我斥顛倒是非
副總統賴清德過境美國之際，中共解放軍東部戰區昨透過官方微信號發布圖文消息稱，東部戰區空軍航空兵某旅近日展開緊貼實戰，進行多課目、大強度飛行訓練，針對意味十足。大陸外交部、國台辦昨都發聲明批評美方和蔡政府，指賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。陸委會昨回批陸方「顛倒是非」，強調中共無權置喙。
大陸外交部昨發布新聞稿稱，堅決反對任何形式的美台官方往來，反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由「竄美」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，自詡「務實台獨工作者」，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。
陸委會則以聲明表示，賴清德代表國家及台灣人民出訪邦交國並過境美國，是本於國家主權所行使的正當外交權利，中共無權置喙；中共長期台海周邊海空域對我進行軍事侵擾，賴清德出訪期間更在東海進行針對性軍演，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的「麻煩製造者」。
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