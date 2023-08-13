賴清德過境美國 學者：符合國際慣例

「賴清德主要目的是訪問巴拉圭，盼外界不要過度解讀途中過境美國的行為！」針對副總統賴清德訪問巴拉圭，中途過境美國，國安院學者蘇紫雲13日受訪時強調，這是正常的訪問行為，符合國際慣例，盼外界正常看待。但政大外交系教授黃奎博則說，美方尚未與賴清德建立完全互信，需觀察賴在過境時的發言。

賴過境各方都低調？

副總統賴清德出訪問巴拉圭，參與新總統貝尼亞就任典禮，來回途中會分別過境紐約與舊金山。根據外媒《彭博社》報導，賴清德此行將保持低調，遵循以往副總統過境的慣例。他計畫會晤美國在台協會官員，並拜會美國的台灣人社區，但不會和美國議員或其他政要見面。

對此，國民黨立委陳以信受訪時表示，賴清德過境美國紐約，並非由美國在台協會理事主席親自接機，美方此舉與過往慣例有所不同。2012年時任副總統吳敦義出訪多明尼加，過境美國紐約時，是由美國在台協會（AIT）理事主席薄瑞光專程從夏威夷飛到紐約去接機，象徵對台美關係高度重視。

正常元首外交

他指出，這次美方接機規格不若以往，或許美方希望賴清德此行更加低調，代表美方不希望美中關係受到賴過境的衝擊。但外交部回應表示，AIT現任主席羅森伯格13日無法在紐約接待賴清德是因為參加家人婚禮，羅森伯格也發文說會在賴清德回程過境舊金山時與他會面，相關資訊必須要澄清。

國安院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲受訪時也強調，賴清德此次出訪巴拉圭，就是展現中華民國元首外交、我國主權，並擴張國際空間，應該以平常心看待。他說，這次訪問很清楚，巴拉圭是我國邦交國，該國總統就職，我國派出特使團前往祝賀，這符合國際慣例。

中國在藉機操作

至於過境美國方面，蘇紫雲說，賴清德過境的重點是飛機加油與慰問僑胞，台美之間的互動就以過去慣例為主，無需做過多解釋。另外，AIT新主席羅森伯格在過境紐約時無法接待賴清德，蘇紫雲認為這不是重點，美國與中國的態度是額外的，賴清德只要符合國際慣例與禮儀進行訪問就好。

蘇紫雲指出，中國近日會在賴清德訪問時進行輿論戰，影響台灣內部觀點與團結，希望各方能正常看待賴清德訪問。資深媒體人顏擇雅也在臉書發文指出，媒體對賴清德出訪的操作太深，如果有人覺得過境美國待遇太低，也是跟總統蔡英文比，但過去蔡英文花費很大力氣獲取美方信任，台灣目前沒有政治人物能跟蔡總統相提並論。

關注過境發言

政大外交系教授黃奎博則分析，美國同意台獨色彩濃厚的賴清德過境紐約與舊金山，是給賴清德很大的方便，這是來自於過去台美關係良好時的過境外交慣例。他說，雖然賴清德現在急於擺脫「台獨金孫」的標籤，但美國的台灣獨派社團長期都對高級官員過境積極遊說，這次過境紐約，也有遊說的痕跡。

黃奎博說，其實賴清德訪美鋪陳很久，從之前華爾街日報的投書，到後來「台灣總統進入白宮」的說法，都是在跟美方「積極交心」，但如今過境美國的安排與以往差不多，顯示美國還是沒有那麼相信賴清德，雙方還有很多癥結點要釐清，「此次賴清德訪問僑團的相關發言，恐會被高度檢視，」黃奎博表示。

他還提到，雖然在兩岸關係不好時，歷任執政黨都會放大宣傳「過境外交」的成果，但無形間也會讓邦交國不滿，以這次巴拉圭為例，人家總統就職，如果宣傳焦點卻是過境美國的狀況，巴拉圭也會有不滿，未來相關的隱形成本都需要注意。

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