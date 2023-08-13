聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德過境 美國務院：將會AIT主席

聯合報／ 記者張文馨丘采薇季相儒／連線報導
副總統賴清德（前）昨出訪巴拉圭。記者季相儒／攝影
副總統賴清德（前）昨出訪巴拉圭。記者季相儒／攝影

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭共和國，去回程將過境美國。美國國務院十一日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。賴昨在桃園機場發表行前談話表示，透過這次出訪，將讓國際了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，也讓國際知道台灣維護印太和平所做努力。

賴清德訪團昨天搭機啟程，期間將過境美國紐約、舊金山，預計十八日返抵台灣。賴說，這是他接任副總統後第三次正式出訪，也是疫情過後第一次出訪，深感榮幸和責任重大。蔡總統昨透過臉書表示，衷心期盼賴清德此次訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展做出更多貢獻。

賴清德出訪前夕，解放軍在東海展開軍事演習，美國國務院發言人以背景說明方式告訴本報記者，台灣高層過境是個人的且非官方的，這都不是新的；過境符合美國長期以來做法，符合美台非官方關係的本質，且符合美國不變的「一個中國」政策。

賴清德預計美東時間十三日中午舉行僑宴，地點和蔡總統三月底過境紐約時相同，位於哈德遜河畔的「The Glass House」大型宴會場所，規模則比上次蔡總統的六百人僑宴更大，預計會有七到八百人參與。

美國在台協會 賴清德 桃園機場 巴拉圭 羅森柏格

延伸閱讀

賴清德搭華航客機引旅客好奇 地勤：這一班較特別一點

賴清德明出訪過境美國 大陸宣布在東海軍演3天

賴清德出訪Garmin太陽能錶當伴手禮 17時20分行前談話

賴清德出訪中共東海軍演　綠委：想降低台灣正面效益

相關新聞

賴清德過境 美國務院：將會AIT主席

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭共和國，去回程將過境美國。美國國務院十一日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤美國在台協會（A...

新聞眼／美方畫紅線 賴清德打安全牌

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，第一站將到紐約。賴此行以副總統身分執行公務，在美行程規畫低調，美方也一再重申會依慣例接待...

賴清德率團出訪巴拉圭 蔡總統：期盼深化台巴邦誼

副總統賴清德今天率團出訪巴拉圭。蔡英文總統稍早臉書表示，副總統賴清德擔任巴拉圭總統就職典禮特使，期盼深化台巴邦誼、拓展雙...

影／出訪巴拉圭 賴清德：讓國際了解台灣堅持民主自由

我國友邦巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮將於8月15日舉行，副總統賴清...

影／7天6夜鐵人之旅 賴清德下午啟程訪巴拉圭

副總統賴清德12日以總統特使身分，率團赴巴拉圭出席新任總統就職大典。賴清德在出發前的談話提到，此行將與世界各國領袖展開自...

副總統賴清德今出訪巴拉圭將過境美國 陸宣布軍演

•副總統賴清德今天啟程出訪我國邦交國巴拉圭，參加巴拉圭新總統潘尼亞的就職典禮，去程將過境美國紐約，回程過境舊金山，總共7天6夜。由於賴清德這次身兼民進黨總統參選人身分，外界關注他過境美國期間的行程與活動。大陸海事局昨天上午發布公告指出，12日起至14日在東海海域進行軍事演習，禁止船隻駛入，而演習時期正好與賴清德出訪同一日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦