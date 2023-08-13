賴清德過境 美國務院：將會AIT主席

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭共和國，去回程將過境美國。美國國務院十一日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。賴昨在桃園機場發表行前談話表示，透過這次出訪，將讓國際了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，也讓國際知道台灣維護印太和平所做努力。

賴清德訪團昨天搭機啟程，期間將過境美國紐約、舊金山，預計十八日返抵台灣。賴說，這是他接任副總統後第三次正式出訪，也是疫情過後第一次出訪，深感榮幸和責任重大。蔡總統昨透過臉書表示，衷心期盼賴清德此次訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展做出更多貢獻。

賴清德出訪前夕，解放軍在東海展開軍事演習，美國國務院發言人以背景說明方式告訴本報記者，台灣高層過境是個人的且非官方的，這都不是新的；過境符合美國長期以來做法，符合美台非官方關係的本質，且符合美國不變的「一個中國」政策。

賴清德預計美東時間十三日中午舉行僑宴，地點和蔡總統三月底過境紐約時相同，位於哈德遜河畔的「The Glass House」大型宴會場所，規模則比上次蔡總統的六百人僑宴更大，預計會有七到八百人參與。