兩岸和平再破冰 期許「賴鄭會」開好局

【文．張淯】

國民黨主席鄭麗文積極訪陸獲大陸中共中央邀請，預計4月7日至12日成行，這是中斷10年之久的國共領導人對話，前一位是2016年同黨的洪秀柱「洪習會」；「鄭習會」同時也是接棒2005年連戰「連胡會」破冰之旅的再破冰；更是2020年海峽論壇王金平和平之旅功敗垂成的再期待。近10年期間，民進黨執政，兩岸官方管道中斷、民間交流緊縮，台海兵凶戰危。

鄭麗文說，「不管是行前，或是結束訪問之後，都非常願意與總統賴清德見面、交流，大家有太多結需要打開」。總統府發言人則回應「在立法院仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，會密切注意『鄭習會』」進行。

台灣人民與朝野政黨都對兩岸和平再破冰有所期待，無論是鄭麗文「請見」賴總統，或賴總統「召見」鄭麗文，無論是「傳話」或「交流意見」，無論是公開或密會，「賴鄭會」為兩岸和平出點力，何樂不為。

國際情勢風雲變色，俄烏戰爭一打4年多，目前看不到停火盡頭，中東波斯灣戰爭，美國和以色列攻擊伊朗，川普任性開戰騎虎難下，民主盟友和美國人民離心離德都不支持。反倒是國際媒體這些年言之鑿鑿「台灣是世界最危險的地方」，兩岸雖兵凶戰危，但是相對克制，在野黨倡言「票投民進黨，青年上戰場」避戰避險聲嘶力竭，終於頂住民進黨執政發動的大罷免壓力，沒讓執政黨越雷池一步，禍及台海

紅綠藍政黨互不信任，導致兩岸正常交流一去不復返，正可說明在野的國民黨左右為難的苦境。部分輿論將鄭習會對比馬習會，恐怕高估了鄭麗文，畢竟馬英九當時是在任的總統，擁有最大的行政權力，若太高估鄭習會的和平任務，失落感恐怕也難以樂觀。

前陣子《華爾街日報》披露，川普總統2017年首度訪中時，曾對大陸國家主席習近平表示：「我認識她，你知道的，我可以幫忙處理這個女人」。這讓「鄭習會」之後不久的「川習會」浮想聯翩，原來川普1.0時就肖想交易台灣，川普2.0交易台灣的籌碼，會不會換成處理「賴清德」？真令台灣人惴惴不安。賴政府端出5000億美元投資、捧著1.25兆台幣的國防特別預算，如果擋不住「川習會」交易台灣，真不知道年底九合一選舉，民進黨該怎麼選下去。

這不是危言聳聽，川普放話「處理這個女人」，推遲台灣的130億美元軍購案到川習會後，顯然已將《六項保證》保證拋諸腦後，賴總統若有一絲絲警覺，保有台灣的戰略自主，就應該呼應「賴鄭會」，這是賴總統可以做或許不能說的秘密。

但鄭麗文說「不管是行前，或是結束訪問之後，都非常願意與總統賴清德見面、交流」也有政治風險。鄭麗文必須謹慎提防兩面不討好，前立法院長王金平率團前往海峽論壇翻車，就是前車之鑑。

2020年9月20日前立法院長王金平打算率國民黨代表團前往參加海峽論壇，卻被爆前一個月已先「請見」總統蔡英文，9月11日遭中共官媒央視主持人李紅解讀成「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發兩岸譁然而緊急喊卡。

以王金平處事圓融風格，既遭蔡總統否認「傳話習近平」，又遭對岸官媒嗆「求和」，讓自己陷入裡外不是人的尷尬局面，兩岸問題牽扯複雜的政黨情緒可見一斑。事實上，當時李紅所說「台海兵凶戰危」還真不假。

根據《華盛頓郵報》知名調查記者伍德華發表新書《Peril》（危險），揭露美國參謀長聯席會議主席密利將軍曾在2020年10月30日，也就是美國大選到來的4天前，致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成保證，「美國是穩定的，不會對中國發動襲擊，若有襲擊的話會事先警告中方。」足見當時中美軍事摩擦已瀕臨臨界點。

而中國大陸也很不尋常，2020年8月17日中共官媒《環球時報》突然刊發社論〈台海各方都應恪守不開第一槍〉，若以該報軍方鷹派立場來看，顯然受到中共更高層施壓，有意降低當時台海劍拔弩張的緊張氛圍。

事後解讀2020年夏天，美中在南海、台海軍事較勁的激烈程度，遠遠非媒體報導所呈現的十分之一，但可以確定的是，中共也不想台海開戰！

王金平與和平之旅擦身而過，是否有「代蔡總統傳話」之密，恐塵封歷史，但是兩岸人民期待「和平」的火種，始終熊熊燃起未曾稍減。鄭麗文承接連戰、馬英九的兩岸和平路線是台灣的最大公約數，「賴鄭會」談些什麼、會不會傳話，反正有把兩岸和平付諸行動就好！

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

柯文哲不選 才是最大咖

卓榮泰虛榮之旅 為何烏煙瘴氣

台灣有個哈日總統

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】