卓榮泰虛榮之旅 為何烏煙瘴氣

【文．張淯】

行政院長卓榮泰「私人包機」赴日Team Taiwan事件，樹欲靜而風不止。近日網路上爆出疑似行政院「2026榮東/長泰專案」專案文書外流引爆民怨事件，外交部回應其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造的文件。但外交部沒有說清楚的是「2026榮東/長泰專案」是否為真？

這個流出的專案文書標題是「草案」，當然與公文書不符，第一行背景介紹是1月27日「奉 鈞院阮副秘書長1/27交下，起草……」，又內容引述過去新聞事件中國政府的反應，當然有可能查找網路資料引用大陸官媒報導後，複製/貼上再「簡轉繁」後引用，這些合理的情況，若只說是「人為變造」頗為牽強也遠遠不夠，無助真偽之辯。

令人疑惑之處應為「榮東/長泰專案」內容標註3月7日對捷克之役為最佳觀賽的設定，「避免民族情感、勝負的外溢效應」，「對美方AIT要說明爭取諒解」並鄭重承諾日方「不會有違反日本國家利益的公開發表、不會挑戰日本處理台灣問題的基本原則、不會有公開政治活動。」的基本立場，以及「奉 鈞院阮副秘書長1/27交下，起草……」。

卓榮泰院長以「私人行程」名義去東京看個棒球，必須向AIT說明並取得諒解、兼顧日方「一中原則」、不會有公開政治活動……。這方方面面眉角甚多，顯然為圈內人士所撰寫，而非憑空杜撰。3月7日日本首相高市早苗臨時取消擔任開球貴賓，以及事後日方不滿卓揆帶著攝影官等浩蕩隨行人員，宣稱「台日50年來外交突破」與行前承諾低調言行不一，作為主人不滿如此高調行為，也在情理之中。

最後，為這起卓揆外交風波滅火的台灣日本關係協會會長謝長廷說：「日本、美國他們都定位就是私人，那我們這邊翻起來說『我們不是私人』，日本那邊也會翻案。有人在觀察兩邊、找出矛盾，造成中國可以攻擊我們，可以拿來打擊日本。」，這與專案所定調的立場相同，尤其是提到了「美方知情」，只是綠營嗨過頭集體歡呼「台日50年來外交突破」，能怪在野黨立委監督「私人包機」黑箱嗎？況且，「奉 鈞院阮副秘書長1/27交下，起草……」也露出端倪，會稱呼「鈞院」「阮副秘書長」，難道與台灣日本關係協會無關嗎？

民進黨派系都說謝系已解散，巧合的是鬧出這起台日風波的謝長廷、卓榮泰、阮昭雄全是謝系嫡系子弟兵，謝長廷應該說明的是「謝系『名亡實存』」，想再出江湖，重整旗鼓嗎？