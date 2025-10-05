百億談判經驗首度公開！跨界專家齊聚 電影院首映會揭開《房產剎價學》

【文．孟穎】

在房價高漲、資金壓力沉重的年代，買房已不再只是金錢遊戲，而是一場資訊、心理與策略的角力戰。知名談判顧問「談判大叔」陳侯勳，憑藉累積超過千場、金額總計逾百億的實戰談判經驗，推出全新課程《房產剎價學》，30日於電影院舉辦首發分享會。現場不僅吸引逾三百人參與，更邀請到群景國際商務法律事務所總裁大律師蔡慧玲、前淡馬錫集團的高階主管，也是創投合夥人的《郝聲音》主持人郝旭烈同台對談。此外，知名主持人吳淡如也極力推薦《房產剎價學》，跨界專家齊聚，讓這門課程成為一場真正的知識饗宴。

知名談判顧問「談判大叔」陳侯勳公開《房產剎價學》的六大武器，讓你就能真正做到掌握市場真相，能買會賣都能賺！ 圖／談判大叔提供。

巴菲特曾說：「當別人恐懼時我貪婪，當別人貪婪時我恐懼。」然而，大多數人並不清楚何時該恐懼、何時該貪婪。談判大叔陳侯勳指出，「這正是談判的價值所在，《房產剎價學》要教的，就是在關鍵時刻，如何判斷並出手。」在資訊不對等的市場裡，多數買方一生只有一到兩次不動產交易經驗，往往被房仲話術牽著走，輕易讓渡數十萬甚至上百萬的價差。談判大叔陳侯勳表示，「台灣人花很多時間研究理財，卻很少學習如何坐上談判桌。」談判力才是購屋族真正欠缺的底氣。陳侯勳在課程中強調：「買房賣房不是一場直線衝刺，而是懂得適時踩剎車的智慧。」

《房產剎價學》座談會邀請群景國際商務法律事務所總裁大律師蔡慧玲（左）、前淡馬錫集團的高階主管，也是創投合夥人的《郝聲音》主持人郝旭烈（右）與知名談判顧問「談判大叔」陳侯勳（中）跨界專家同台對談，讓這門課程成為一場真正的知識饗宴。 圖／談判大叔提供。

談判大叔陳侯勳指出，他當年曾被大陸員工背叛，讓他身無分文，只能流落街頭席地而坐，好在利用了《房產剎價學》徹底翻身，成為財星500大企業談判顧問，121億談判經驗，坐擁全世界多棟房產的人生勝利組。 圖／石雨鑫攝。

本次《房產剎價學》的電影院首發會，兩位重量級嘉賓的加入對談，使得座談會更加精彩。會中，總裁大律師蔡慧玲表示，「買房不是只有價格問題，真正的風險往往藏在契約裡。」她提醒，定金條款模糊、產權瑕疵、貸款斷頭，這些都是導致買方血本無歸的陷阱，這讓現場學員意識到，原來法律是守住成果的最後防線。《郝聲音》主持人郝旭烈則認為「投資不是看價格，而是看價值。」他以創投合夥人與投資專家的角度，指出房市應以「投資邏輯」來分析，而非單靠情緒。「買進不只是便宜，而是要能保值、能增值。」這讓學員理解到，投資視野才能決定長遠方向。

總裁大律師蔡慧玲表示《房產剎價學》的剎字很有智慧，就是停頓，並非只有買方才能使用，剎價學能讓買賣雙方都可以拿來做為談判技巧。 圖／石雨鑫攝。

前淡馬錫集團的高階主管，也是創投合夥人的《郝聲音》主持人郝旭烈表示想要贏多輸少，必須存知識、存能力、存人心，而房子價值交換的過程中，不管你是花錢或是花時間，就是不希望沒有達到預期，而《房產剎價學》就是讓你知識獲取的概念。 圖／石雨鑫攝。

而作家吳淡如則透過影片表示，「聽說你這課程比法拍還便宜、比代銷更會賣，還能零存款上車，聽起來像詐騙集團嘛！」為此，現場笑聲不斷。但她隨即補充：「真正吸引我的，是這堂課敢把談判這件事講白，因為很多人一輩子買一次房，卻完全沒受過專業訓練。」她的觀點道出了大眾心聲，也讓課程更具話題性。

在分享會中，談判大叔陳侯勳舉例某次台北中古屋談判，原屋主堅持高價，甚至有人出更高報價。但透過談判節奏與心理引導，他逐步降低對方的心理預期，最終成交價低於實價登錄兩成。屋主成交後仍心甘情願握手致謝，認為是「雙方都能接受的好結果」。除此之外，他也分享三個關鍵技巧：一、沉默是武器：「最重要的資訊，常常在你閉嘴之後出現。」二、避免過早出價：「讓對方先開口，才有主導權。」三、談判不是說服，而是引導：「高手不是說服對方，而是讓對方自己說服自己。」

知名談判顧問「談判大叔」陳侯勳，憑藉累積超過千場、金額總計逾百億的實戰談判經驗，推出全新課程《房產剎價學》，9月30日於電影院舉辦首發分享會，現場吸引三百多人參與此次盛會。 圖／談判大叔提供。

過去，談判力被視為企業高管的專屬技能；如今，隨著房價與人生重大交易金額不斷攀升，它正快速成為人人必備的生活能力。《房產剎價學》將談判力、法律風控與投資邏輯融合，成為跨界整合的「新藍海知識服務」。陳侯勳總結道：「價格決定你能不能買進，法律決定你能不能守住，投資決定你能不能走得遠。」這不僅是一場課程，更是一場為期二十年的財務自由啟蒙。

