元宵節祈子法 鑽燈籠與南瓜增添好孕氣
【文．謝沅瑾命理研究中心】
今天就是元宵節！謝老師今天介紹「元宵節四大祈福法」中的最後一項「祈子」。近來元宵節時各大寺廟都會擺放大型燈籠，若是相要生育的婦女，可以前去鑽燈籠。因為「燈」台語與「丁」相近，暗示這樣比較容易求得「男丁」，也就是俗諺所說的「鑽燈腳生卵葩」。
當然時至今日，男女的各方面能力都已經沒有早期那麼明顯的差異，因此不再強調「男丁」。
古代也有「偷竹籬」，也就是婦女會去拔別人家竹籬圍牆的一部分，因為「竹籬」音近「得兒」，也是生子的意涵。還有就是「偷瓜」，夫妻在元宵節去人家田地偷一個南瓜回來共食，由於南瓜多籽，因此象徵「多子多孫」。
時至今日則為自行購買南瓜，擺放在月光或夜色下整夜後煮食，在民俗上同樣會有一定的求子效果。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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