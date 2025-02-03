初十四祈婚秘法 元宵節增旺姻緣運攻略

【文．謝沅瑾命理研究中心】

謝老師今天介紹的是「元宵節四大祈福法」中的「祈婚」。相傳元宵節這天，若未婚男女想要祈求姻緣，民俗上會有幾種作法。

首先以主動出擊來說，古代認為像是「偷挽蔥，嫁好翁。偷挽菜，嫁好婿。偷咾咕，得好某。」等等，都是古代傳統上藉由偷取同音、近音或是具有吉祥含意的物品，來增加姻緣運勢的方式。

古代認為「偷挽蔥，嫁好翁。偷挽菜，嫁好婿。偷咾咕，得好某。」

不過以現代社會來說，這些行為都會有法律上的問題，因此已演變為在元宵節當天購買蔥、菜、咾咕石等等，放在月光或夜色下過夜並擺放三天後，視食物狀況或喜好，將之煮食或棄置即可。

在被動收集資料方面，則是一種被稱為「聽香」的習俗，元宵節當天晚上，出門到寺廟、景點或是鬧區，透過在去的路上，聽到第一戶人家或第一群人講的事情，來預測這一年裡頭，姻緣路的狀況可能會是怎樣發展。例如聽到有人說唉呀我媳婦很賢慧，或是我女婿很孝順，這些都暗示將來有機會與不錯的對象交往或甚至結婚。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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