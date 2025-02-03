初十三祈福指南 元宵節四大祈福法揭秘

【文．謝沅瑾命理研究中心】

元宵節要到了！接下來直到元宵節三天，謝老師會介紹「元宵節四大祈福法」，首先介紹的是「祈福」與「祈壽」。

祈福：

元宵節又稱「上元節」，是傳統上祈福的大日子之一，因為上元節是傳統上「天官賜福」的日子，在元宵節這天，天官會下凡賜福給眾生，而民間則會準備豐盛供品來祭祀天官大帝。

上元節也是補財運與財庫的好日子，民俗上這天如果到財神廟拜拜，祈求財神保佑，便能旺上半年的財運。

同時也有人相信，因為正月十五日是新的一年開始的第一個月圓之夜，因此象徵圓滿的開始，因此民間相信當天有強大的正能量，無論祈求什麼好事，都容易實現。

祈壽：

民俗上元宵節有所謂「年輕男子，為父求壽」的習俗，相對來說則是中秋節的「未婚女子，為母求壽」。元宵節當天晚上，未婚男子會透過刻意遲睡來為父親求壽。但與未婚女子不同，男子要避免對月祭拜，因為民俗上認為「男不拜月」。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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