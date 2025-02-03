初十二防小人妙招 0成本「尿遁法」實用指南

【文．謝沅瑾命理研究中心】

新年趨吉避凶！謝老師介紹一種幾乎0費用就可以防小人的招式，也就是民俗上的「尿遁法」。「尿遁法」的做法是在住家大門或主臥室門後面，放置以容器裝盛500cc以上的尿液，藉由「尿遁」來避免或減輕可能遇到「小人」的情形。

要特別注意的是，尿液必須與空氣接觸，所以可以使用開口較小的瓶子，或是在蓋子上打一個小指頭大小的小孔，就可以有效避免尿味溢散的問題。如果真的對味道敏感，也可以考慮在飲用較多白開水後再進行，但要注意自身水分的接受程度，避免短期間內攝取過多的水份。

若是個人要防小人的話，可以放在個人臥室門後面，但若家中曾遭遇狀況，則擺放在大門後會比較適合。原則上至少每個月更換一次，但若發現有明顯變黑或長蟲時，則建議盡速更換，以維持效果。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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