初十一開運法 五色豆招財術簡單又有效
【文．謝沅瑾命理研究中心】
新年新氣象！謝老師介紹一種簡單好進行的「五色豆招財法」，所謂的「五色豆」便是指「綠豆、紅豆、黃豆、花豆、黑豆」，在五行中象徵「木、火、土、金、水」。首先準備一個洗好晾乾的透明瓶子，如果家中狀況允許的話，一般會建議使用玻璃瓶，因為比較不容易霧化。依序將等量的綠豆、紅豆、黃豆、花豆、黑豆放入瓶中後蓋好。將之放在家中的「財位」或「明財位」即可。
五色豆代表「東、西、南、北、中」五方，象徵收納「五方之財」，而「木、火、土、金、水」則是代表「五行相生」的含意，因此代表財富源源不絕，是簡便又有效的招財方式。但要注意一旦豆子有蟲蛀、發霉等狀況時，就要立即更換，以免容易影響財運。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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