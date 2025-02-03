初十開工指南 打造好運辦公桌的小物推薦
【文．謝沅瑾命理研究中心】
新年新氣象！謝老師推薦一些辦公桌上可以擺放的開運小物，讓一整年都受益！首先若是長時間坐辦公桌的人，桌上可以擺放像是竹炭、備長炭等物品，並定期更換。這些物品都是科學上經過證實，能夠有效釋放負離子的物品，擺放這些物品在電腦附近，可以一定程度降低正離子影響，使人較不容易感到疲勞，並使情緒相對穩定。
另外也推薦一種好用的水晶擺放方式，民俗上推薦在辦公桌前方，左方擺放方形的水晶柱，右方擺放圓形的水晶球，這樣「左方右圓」的配置可以帶來辦公桌主人「外圓內方」的意涵，可以讓自己外在處事更圓滑，卻又不失內心對原則的堅持，更善於應對一些需要兩難抉擇的場合。而水晶的顏色可以挑選增強智慧的紫色水晶，或是強化人緣的粉色水晶。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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