初九天公生 玉皇大帝生日祈福指南
【文．謝沅瑾命理研究中心】
「初九天公生」！這一天是玉皇大帝的生日，人們會進行祭拜，祈求保佑。玉皇大帝又稱「玉皇上帝」、「天公」、「天公伯」，是神界的皇帝，農曆正月初九為玉皇大帝生日，民間認為「一」為陽數之始，「九」為陽數之極，因此認為該日為玉皇大帝的生日。
玉皇大帝在道教中的地位僅次於三清，為神中至尊。因此民間一般廟宇祭祀，在拜主神前，都會先朝外敬拜天公。
玉帝為眾神之王，主宰人間禍福吉凶，在初九天公生這天，除了到廟裡祭拜以外，許多人家也會在家進行祭祀。拜天公可挑選子時至卯時（初八晚上十一點到初九上午七點）祭祀。民間一般準備鮮花、清茶、三牲、麵線、紅龜粿、米棗、甜糕、五果六齋等祭拜。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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