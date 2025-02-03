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初八開工招財 文公尺布置打造財運好兆頭
【文．謝沅瑾命理研究中心】
新年快樂！謝老師介紹一個開工期間適合布置的「文公尺招財法」。「文公尺」又叫「魯班尺」，是風水學中專門用來推算尺寸吉凶的風水用尺。
民俗上認為，年假結束到元宵之前，可以使用文公尺開運招財。現代的文公尺多半已經被做成一般常見的捲尺形式，不過「文公尺招財法」必須使用舊式的文公尺，是整支黃色的形式，這種文公尺一般可以在佛具店購買到。
買來以後擇農民曆上的農民曆上的吉日、吉時，黏在書桌左方靠近自己的那隻桌腳，使用紅色字的那面，「財」字在上，「本」字在下，也就是符合「財頭本尾」的含意。
因為此法效果期限長，因此通常不需再拿下，若是公司的辦公桌，則建議選擇無痕雙面膠，在必要時便可輕易拿下。文公尺不需要開光或過香火，但也可以選擇先行過香火，可更加添增招財效力。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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