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初七人日吃七寶湯與麵線 祈福長壽迎新春
【文．謝沅瑾命理研究中心】
初七在民俗上稱為「人日」，相傳天地在剛形成時，到了第七天「人」才被創造出來，故稱之「人日」。因為是第七天的關係，一般認為只要在這天吃了「七寶」，就能得到福氣與長壽，通常會把七種蔬菜煮成湯，成為「七寶湯」。
早期的七種蔬菜分別是「芹菜、菠菜、芥菜、青蔥、茴香、筒蒿、大蒜」。之後便轉換為只要是七種蔬菜即可。科學觀點認為，過年期間大魚大肉，因此在過完年後找一天多吃蔬菜少吃肉，能有益身體健康。
台灣有些地方也會慶祝「人日」，不過是改叫做「七元節」，慶祝時會吃象徵「長壽」的麵線代替「七寶湯」。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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