初六開工立春日 迎祖師保佑 開啟新春新氣象
【文．謝沅瑾命理研究中心】
初六是今年年假完畢開工的日子，許多公司行號、店家也會挑選這天「開工」、「開市」，傳統上這一天，店家也會擺設宴席，招待親朋好友跟老顧客。但現在則多改為擇日「喝春酒」。
今年初六剛好也是適合開市、開工的日子。店家或公司可以在門口準備各種牲禮、酒水、線香、紙錢，比較講究的還會特別準備「疏文」來祭拜神明與各行各業的「祖師爺」。除了讓祖師爺享用大餐外，禱告也能讓祭拜者的誠意與需求，確實能傳達到祖師爺們的耳中，使祭拜者獲得更為有力的保佑。
今天也是今年的「立春」，是民俗上非常重要的日子，代表春天正式來臨。在民間，這時也是農民開始準備正式工作的時候，因此將立春這天定為「農民節」。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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