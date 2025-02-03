初五迎財神 開門迎吉祥 送走年節禁忌
【文．謝沅瑾命理研究中心】
初五這天最重要的是「接財神」！這天的凌晨三點起，是民間接財神爺的時間，這個時間「五路財神」降臨人間。民間認為，寅時迎接財神，接下來的卯時就能夠「大發四方」。準備三牲、五果等供品，還可以多準備發糕，能增加大發四方的吉祥含意。
拜拜時記得要開陽台門，沒有陽台就開窗戶或大門。家裡有神桌的，拜完後記得把香插在家中香爐裏。如果沒有神桌無妨，一樣打開陽台門或大門，合掌誠心迎財神。
初五這天在民俗上稱為「隔開」，也就是過年的假期到此結束，並開始恢復正常的生活。也有地方認為過年期間的一些專屬禁忌，例如不掃地，不倒垃圾等，在這天都全部破除。一般民家新年期間放在家中神桌上的供品，年糕、糖果、春花等等通常也都會撤收。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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